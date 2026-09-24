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Tuja scena

Severina raziskovala glasbene poti Mozarta

Salzburg, 24. 09. 2026 12.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
severina

Severina se trenutno mudi v Avstriji. Nekaj prostih dni je očitno izkoristila za obisk Salzburga, kjer pa seveda ni šlo brez glasbe. Zvezdnica si je ogledala rojstno hišo enega največjih skladateljev vseh časov Wolfganga Amadeusa Mozarta, okušala lokalno kulinariko in se sprehajala po ulicah avstrijskega mesta.

Severina proste dni velikokrat izkoristi za potovanje in raziskovanje novih dežel. Tokrat se je odločila slediti glasbeni poti enega najbolj znanih skladateljev Wolfganga Amadeusa Mozarta in tako jo je pot zanesla v Salzburg.

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Zvezdnica si je tam ogledala rojstno hišo slavnega Avstrijca, ki stoji v slavni ulici Getreidegasse. Celotno mesto sicer letos slavi 270 let od rojstva glasbenega genija in seveda se je Hrvatica sprehodila tudi po samem mestu. "Kraj, kjer se je rodil eden največjih glasbenih genijev vseh časov ... Mozartova rojstna hiša v Salzburgu," je zapisala ob galeriji fotografij, ki jo je z oboževalci delila na družbenih omrežjih.

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Priljubljena pevka je kot velika gurmanka v mestu okušala tudi lokalne dobrote, ki so jo navdušile. V posnetku, ki ga je objavila na Instagramu, je še razkrila, da je obiskala restavracijo, v kateri dela Mladen, ki pa v mestu očitno ni domačin. Sončne dni v avstrijskem mestu je tako Severina izkoristila za oddih s prijateljicami, že kmalu pa bo oboževalce znova zabavala na največjih odrih.

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