Severina raziskovala glasbene poti Mozarta

Severina proste dni velikokrat izkoristi za potovanje in raziskovanje novih dežel. Tokrat se je odločila slediti glasbeni poti enega najbolj znanih skladateljev Wolfganga Amadeusa Mozarta in tako jo je pot zanesla v Salzburg.
Zvezdnica si je tam ogledala rojstno hišo slavnega Avstrijca, ki stoji v slavni ulici Getreidegasse. Celotno mesto sicer letos slavi 270 let od rojstva glasbenega genija in seveda se je Hrvatica sprehodila tudi po samem mestu. "Kraj, kjer se je rodil eden največjih glasbenih genijev vseh časov ... Mozartova rojstna hiša v Salzburgu," je zapisala ob galeriji fotografij, ki jo je z oboževalci delila na družbenih omrežjih.
Priljubljena pevka je kot velika gurmanka v mestu okušala tudi lokalne dobrote, ki so jo navdušile. V posnetku, ki ga je objavila na Instagramu, je še razkrila, da je obiskala restavracijo, v kateri dela Mladen, ki pa v mestu očitno ni domačin. Sončne dni v avstrijskem mestu je tako Severina izkoristila za oddih s prijateljicami, že kmalu pa bo oboževalce znova zabavala na največjih odrih.
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