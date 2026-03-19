Severina raziskuje lepote Italije

Severina je sončne pomladne dni izkoristila za raziskovanje lepot Italije. Priljubljena pevka se je odločila, da se pred novimi nastopi nekoliko sprosti in si privošči nekaj oddiha. Utrinke s potovanja je delila na družbenih omrežjih in razkrila, kaj vse je tam počela.

Hrvatica je odpotovala v Benetke, uživala v kulinaričnih dobrotah, se z gondolo zapeljala po Beneškem kanalu, se sprehodila po ulicah mesta na vodi in pozirala ob turističnih znamenitostih. Razkošne počitnice je seveda preživela v luksuznem hotelu, s fotografijami pa je razkrila elegantno opremo hotela, ki jo je več kot očitno navdušila, ko je bivala tam. Kot se spodobi zanjo, je seveda navdušila tudi s svojimi modnimi opravami in fotografijami v kopalkah, ko si je privoščila namakanje v vroči kopeli v enem od gorskih letovišč.