Severina razkrila svoje počitniške aktivnosti na Maldivih

Poleg uživanja v soncu in morju je Severina našla čas za prebiranje knjige avtorice Vedrane Rudan Umrijeti bez stresa, v kateri je omenjena tudi sama. Glasbenica čas preživlja tudi aktivno, in sicer v fitnesu, kjer skrbi za svojo izklesano postavo. Našla pa je tudi čas za tek po plaži in ustvarjanje foto spominov, igranje biljarda in kolesarjenje med palmami.

"Dobra družba, dobre knjige, najljubši parfum, sonce, morje, pesek in lepo življenje," je v drugi objavi zapisala zvezdnica, ki se na sanjski destinaciji mudi z dolgoletno prijateljico Andreo Čermak. Poleg vsega zgoraj naštetega pa glasbenica uživa še v dobri hrani in pijači.