Severina razložila pomen naslovnice, ki jo bremeni poskusa umora

Severina Kojić je na svojem Instagramu delila daljši zapis, v katerem je razložila, da je srbski Telegraf objavil popolnoma lažno novico o tem, da je poskušala ubiti svojega nekdanjega partnerja Milana Popovića. Vse to naj bi bilo, kot pravi, sredstvo manipulacije v bitki za skrbništvo nad otrokom.

Hrvaška glasbenica Severina Kojić se je pred kratkim mudila na zagrebškem sodišču, kjer je bil tudi njen nekdanji partner Milan Popović. Sodni boj o skrbništvu nad njunim sinom Aleksandrom namreč še vedno ni finaliziran: po odločitvi sodišča avgusta lani naj bi Aleksandar prvi in tretji teden v mesecu bival z očetom, preostala dva tedna pa z mamo, delitev praznikov in počitnic pa naj bi ravno tako potekala po principu 50:50. A se sodna odločitev v praksi ni realizirala. Aleksandar namreč še vedno živi s Severino v Zagrebu, kamor pa se je zaradi sodnih obravnav preselil tudi Popović. Slednji je v hrvaški prestolnici kupil hišo in se tam, odkar je Aleksandar začel hoditi v šolo, zadržuje večino časa. Nobena skrivnost ni, da se je javni spor med Severino in Popovićem zavlekel v pore srbske in hrvaške javnosti, mediji pa so že nemalokrat poročali o njunem, več kot šest let trajajočem sodnem sporu. Srbski Telegraf je na svojo najnovejšo naslovnico umestil novico, da naj bi Severina poskušala ubiti Popovića, zadevo pa naj bi preiskovala policija.

Kojićeva, ki se sicer ne odziva na takšna in drugačna pisanja tabloidov, se je po tako odmevni obtožbi odzvala z zapisom na svojem Instagramu, kjer je delila fotografijo naslovnice Telegrafain zapisala, da gre v celoti za sredstvo manipulacije s strani Popovića, ki naj bi zlorabil svojo moč in prepoznavnost v srbski javnosti in jo s pomočjo medijev očrnil še bolj, kot je to počel do sedaj.

Severina s sinom Aleksandrom FOTO: Profimedia

''V sodnem boju za svojega otroka, sem od njegovega očeta poleg številnih zapisov ter različnih 'diagnoz' prejela tudi naziv 'morilke'. Razlog za vse to je pravzaprav enostaven ... Prek hrvaških institucij ni uspel dobiti od mene tistega, kar si je želel 'takoj in zdaj', zato je po zadnjem sodnem zaslišanju svojo jezo pomiril tako, da je v javnost lansiral novico, da sem ga s pomočjo soprogaIgorjaposkušala ubiti.'' Nadaljevala je, da bi bilo vse skupaj verjetno precej tragikomično, če ne bi bilo predvsem in najprej žalostno ter, da je Milanov cilj popolnoma jasen: ''Doseči želi popolno uničenje mene kot javne osebnosti in matere.''

Severina s sinom Aleksandrom in Milanom Popovićem na Hvaru leta 2012 FOTO: Profimedia