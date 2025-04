Severina rojstni dan praznovala na podeželju, manjkali niso niti osel, traktor in seno

Severina , ki je v ponedeljek slavila 53-letnico, je s svojimi oboževalci delila utrinek s praznovanja. Tokrat se je odločila za dnevno zabavo na podeželju, obkrožena pa je bila z družinskimi člani in najožjimi prijatelji. "Vaško dekle je praznovalo rojstni dan ...," je zapisala v objavi na Instagramu , pod katero se predvaja njena uspešnica Djevojka sa sela .

Na posnetku je med balami sena na vrtu opaziti dolgo obloženo mizo. S posnetkov je razvidno, da je bil med zbranimi tudi njen sin Aleksandar. Med gosti so bile prijateljice Sonja Dvornik, Andrea Čermak in Daniela Gajski, pa menedžerja - sedanji Tomica Petrović in nekdanji Edvin Softić.

Med pozdravljanjem gostov ni mogla skriti veselja. Vse je namreč sprejela z velikim nasmehom. Da pa je bila zabava do potankosti v podeželskem slogu, se jim je pridružil še osel, ki so ga božali, proti koncu večera pa se je Severina usedla na traktor in pomahala zbranim.