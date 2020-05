Severina s čustveno objavo: To je moj glas proti nepravičnosti

Severina je pred pol leta oboževalce navdušila s turnejo The Magic Tour , ki je bila v lanskem letu tudi večkrat nagrajena s strani glasbene stroke. Turnejo je začela v Splitu in le nekaj dni po prvem koncertu, se je začela saga skrbništva nad sinom Aleksandrom . Nekateri so mislili, da bo glasbenica turnejo odpovedala ali prestavila, a to se ni zgodilo.

Kmalu po tem, ko ji je bilo odvzeto polno skrbništvo nad osemletnim sinom, je nastopila v Zagrebu, kjer je zapela takrat popolnoma svežo balado Rodjeno moje, ki jo je namenila svojemu sinu. Zdaj je posnetek tega nastopa objavila na svojem Instagramu in dopisala: "Danes je točno pol leta od nepravnomočne ločitve osemletnega dečka od svojega doma. S sinom sem v teh šestih mesecih preživela točno 29 dni, še bolj točno 690 ur. V tem 'enakovrednem starševstvu' mi je bilo prav tako odvzetih 180 ur zaradi samorazglašene samoizolacije. To je moj glas proti nepravičnosti. Hvala vsem v dvorani, ki so me prišli podpreti in mi dali neverjetno količino moči in ljubezni. Iz srca hvala!"