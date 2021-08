Severina s fotografijo s srbskim producentom dodatno podžgala govorice

Priljubljena hrvaška pevka Severina uživa še v zadnjih poletnih dneh. Trenutno se mudi v Luštici, v Črni gori, kjer ji družbo dela srbski glasbeni producent Filip Miletić. Čeprav je marsikdo od pevkinih oboževalcev na prvi pogled pomislil, da je Severina na novo zaljubljena in da je mogoče potrdila nedavne govorice, pa je ta hitro razblinila dvome.

"Moj producent je boljši kot vaš … ker hiti ne lažejo … Luštica, si pripravljena?" je pospremila vročo fotografijo s plaže, na kateri nosi dvodelne črne kopalke in pozira ob boku srbskega producenta Miletića. Oba sta na fotografiji nasmejana, hrvaška pevka pa z objavo ni razkrila nič drugega kot to, da je njun odnos poslovne narave.

"To je moški zate.", "Kako sta lep par.", "Čudovita.", "Lep par." "Draga Severina, vaš producent je top," so oboževalci komentirali pevkino novo poletno fotografijo, med drugim so tudi zapisali, da je videti odlično in da se dobro sooča z ločitvijo.