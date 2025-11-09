Severina s šalo na svoj račun zaradi padca in popolnim premetom v stran

Potem ko so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki Severininega padca med prvim od dveh koncertov v Zagrebu, je tudi pevka delila video, na katerem je videti, kako obleži na odru, dodala pa je tudi posnetek, na katerem v čevljih z visoko peto naredi popoln premet v stran. 53-letnica je objavi dodala še zapis, s katerim je dokazala, da se zna pošaliti na svoj račun.
"Takoj sem padla, že pri drugi pesmi, a sem z vami pri tretji pesmi segla do zvezd," je pripisala in dodala, da upa, da bo občinstvo na drugem koncertu prikrajšala za tako senzacionalen prizor, če pa se bo vendarle pripetilo, pa naj predvidevajo, da je bilo namerno.
Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni oboževalci, ki so izrazili svoje navdušenje nad pevko in ji poklonili kar nekaj komplimentov. "Draga Severina, znova si pokazala, da si prava zvezdnica. Padeš, se pobereš in še bolj zasiješ. Tvoja energija in nasmeh se vedno dotakneta src. Hvala, da si vedno tako avtentična," je zapisal nekdo, drugi je dodal: "Česa takega si samo ti sposobna!" Mnogi so hvalili tudi njeno vitalnost. "Ljudje, ta ženska ima 53 let! Kakšna kraljica!" je zapisal sledilec, drugi pa dodal: "V boljši formi je kot številna mlada dekleta!"
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.