Severina s šalo na svoj račun zaradi padca in popolnim premetom v stran

Hrvaška pevka Severina je dva zaporedna večera v sklopu turneje Ja samo pjevam nastopala v Zagrebu, kjer se je na prvem koncertu med plesom najprej spotaknila in padla po odru, nato pa dokazala, da še kako zna obdržati ravnotežje, in naredila kar tri premete v stran. Na družbenem omrežju je delila posnetek obeh in navdušila oboževalce.

Potem ko so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki Severininega padca med prvim od dveh koncertov v Zagrebu, je tudi pevka delila video, na katerem je videti, kako obleži na odru, dodala pa je tudi posnetek, na katerem v čevljih z visoko peto naredi popoln premet v stran. 53-letnica je objavi dodala še zapis, s katerim je dokazala, da se zna pošaliti na svoj račun.

"Takoj sem padla, že pri drugi pesmi, a sem z vami pri tretji pesmi segla do zvezd," je pripisala in dodala, da upa, da bo občinstvo na drugem koncertu prikrajšala za tako senzacionalen prizor, če pa se bo vendarle pripetilo, pa naj predvidevajo, da je bilo namerno.