Tuja scena
Tuja scena

Severina s šalo na svoj račun zaradi padca in popolnim premetom v stran

Zagreb, 09. 11. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Hrvaška pevka Severina je dva zaporedna večera v sklopu turneje Ja samo pjevam nastopala v Zagrebu, kjer se je na prvem koncertu med plesom najprej spotaknila in padla po odru, nato pa dokazala, da še kako zna obdržati ravnotežje, in naredila kar tri premete v stran. Na družbenem omrežju je delila posnetek obeh in navdušila oboževalce.

Potem ko so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki Severininega padca med prvim od dveh koncertov v Zagrebu, je tudi pevka delila video, na katerem je videti, kako obleži na odru, dodala pa je tudi posnetek, na katerem v čevljih z visoko peto naredi popoln premet v stran. 53-letnica je objavi dodala še zapis, s katerim je dokazala, da se zna pošaliti na svoj račun.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Takoj sem padla, že pri drugi pesmi, a sem z vami pri tretji pesmi segla do zvezd," je pripisala in dodala, da upa, da bo občinstvo na drugem koncertu prikrajšala za tako senzacionalen prizor, če pa se bo vendarle pripetilo, pa naj predvidevajo, da je bilo namerno.

Preberi še Severina med plesom na odru padla, njena reakcija navdušila oboževalce

Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni oboževalci, ki so izrazili svoje navdušenje nad pevko in ji poklonili kar nekaj komplimentov. "Draga Severina, znova si pokazala, da si prava zvezdnica. Padeš, se pobereš in še bolj zasiješ. Tvoja energija in nasmeh se vedno dotakneta src. Hvala, da si vedno tako avtentična," je zapisal nekdo, drugi je dodal: "Česa takega si samo ti sposobna!" Mnogi so hvalili tudi njeno vitalnost. "Ljudje, ta ženska ima 53 let! Kakšna kraljica!" je zapisal sledilec, drugi pa dodal: "V boljši formi je kot številna mlada dekleta!"

severina padec video premet vstran
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
09. 11. 2025 16.31
Ta bo še dlje na glasbeni sceni kot Madonna.
ODGOVORI
0 0
