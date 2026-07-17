Severina s sinom Aleksandrom uživa na Korčuli

Severina poleti veliko časa preživi na glasbenih odrih, a kljub napornemu urniku si zna vzeti tudi nekaj oddiha. Tako je nedavne proste dni izkoristila za pobeg na Korčulo, kjer počitnikuje v družbi moškega, ki ji pomeni vse na svetu – sina Aleksandra.

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Priljubljena Hrvatica je utrinke njunega skupnega dopustovanja delila na družbenih omrežjih. Objavila je galerijo fotografij s 14-letnikom, na katerih pozirata na kamnitem zidu, v ozadju pa je romantično sonce in obrisi jadrnic v pristanišču. "Zame je to sreča," je zapisala ob fotografijah, polnih iskrenih objemov in nasmehov ponosne mame in najstniškega sina, katerega obraz že nekaj časa ni več skrivnost za javnost.