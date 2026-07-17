Severina s sinom Aleksandrom uživa na Korčuli

Severina poleti veliko časa preživi na glasbenih odrih, a kljub napornemu urniku si zna vzeti tudi nekaj oddiha. Tako je nedavne proste dni izkoristila za pobeg na Korčulo, kjer počitnikuje v družbi moškega, ki ji pomeni vse na svetu – sina Aleksandra.
Priljubljena Hrvatica je utrinke njunega skupnega dopustovanja delila na družbenih omrežjih. Objavila je galerijo fotografij s 14-letnikom, na katerih pozirata na kamnitem zidu, v ozadju pa je romantično sonce in obrisi jadrnic v pristanišču. "Zame je to sreča," je zapisala ob fotografijah, polnih iskrenih objemov in nasmehov ponosne mame in najstniškega sina, katerega obraz že nekaj časa ni več skrivnost za javnost.
Pevkini sledilci so bili nad novo družinsko objavo navdušeni, številni pa so komentirali, da je po nedavni ponovni sodni sagi glede skrbništva znova videti sproščena in razbremenjena težkih življenjskih bremen. Njen obraz po mnenju mnogih jasno odraža olajšanje, saj je sodišče nedavno odločilo, da Aleksander po 12-letnem procesu lahko ponovno živi pod oskrbo svoje slavne mame. Poleg vprašanja skrbništva je bila zvezdnica na sodišču v Zagrebu nedavno oproščena tudi v primeru obtožb za vsiljivo vedenje do Ljiljane Klinger in Gordane Buljan Flander.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.