Severina sama sebi dovolj: navdušila s provokativno fotografijo

Severina je ena najbolj prepoznavnih balkanskih zvezdnic, ki se svoje privlačnosti, seksapilnosti in ženskih čarov zelo očitno zaveda. To jasno dokazuje z objavo seksi fotografij, s katerimi navdušuje svoje sledilce na družbenih omrežjih. S svojo zadnjo objavo pa je poskrbela za dodatno vročico med oboževalci.

"Sprejmite vse, kar je povezano z vami – ampak vse. Ti si ti in to je začetek in konec – brez opravičil, brez obžalovanja," je zapisala ob fotografijo, na kateri je do potankosti naličena in urejena. Zvezdnica se na fotografiji, ki razkriva, da ima na roki zapeljivo čipko, z jezikom naslanja na ogledalo, zato je videti kot da liže sama sebe. Sprva je videti, da je 51-letnica navdih dobila od britanske zvezdnice Dua Lipe , ki je ob promociji zadnje pesmi objavila podobno fotografijo, v resnici pa je slika Hrvatice nastala že leta 2022, kot je razvidno iz njenega opisa.

Severina ima svojo zvesto bazo oboževalcev, ki so bili na objavljeno fotografijo več kot navdušeni. "Mi boš tako dala umetno dihanje?" je zapisal eden, drugi pa je dodal, da sta dve Severini še boljši kot ena. Navdušenje nad objavo so številni izkazali tudi z objavo emojijev v komentarjih. Nekaj je bilo tudi takšnih, ki so se spraševali, če je to pevkina druga stran, nekateri pa so opozorili na to, da sta z Britanko očitno imeli enako idejo.