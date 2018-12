Severina se na Maldivih nastavlja sončnim žarkom

Hrvaška zvezdnica Severina je praznike preživela na Maldivih, svoje sledilce na Instagramu pa razveselila z vročo fotografijo plaže. "Sanjam o belem božiču ... in želja se mi je uresničila," je zapisala ob fotografiji, na kateri pevka pozira v belih kopalkah. Seveda so se v komentarjih že vsuli komplimenti, kako dobro je videti 46-letnica. Ker pa je objavila le fotografijo sebe in sinka, so se znova pojavila vprašanja, kaj se dogaja med njo in soprogom, Igorjem Kojićem.