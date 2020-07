Severina še naprej uživa s prijateljicami, o Igorju niti sledu

Severina si je privoščila zaslužen oddih in s prijateljicama uživa v rodnem Splitu, kjer pa ni njenega moža Igorja Kojića. Spomnimo, da je priljubljena hrvaška pevka pred kratkim v Instagramovi zgodbi objavila fotografijo, na kateri so se ji pridružile tri prijateljice, in jo pospremila z besedami ''Seks in mesto po splitsko'', s čimer je ciljala na legendarno serijo Seks v mesu (Sex and the City).Tokrat pa se je s prijateljicamaAnteo ŠimacinSonjo Dvornikprelevilav zgodbo akcijske komedije Charliejevi angelčki.