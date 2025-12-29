Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Severina se seli iz stanovanja v luksuzno vilo

Zagreb, 29. 12. 2025 16.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R. M.
Severina se seli.

Severina bo stanovanje v hrvaški prestolnici zamenjala za luksuzno vilo v skupni velikosti 640 kvadratnih metrov. Kot je sporočila na svojem Instagramovem profilu, je tokratni božič zadnji v njenem zdajšnjem stanovanju. Za novo vilo naj bi po poročanju 24sata.hr odštela okoli 1,5 milijona evrov.

Hrvaška zvezdnica Severina se po letih življenja v stanovanju v Zagrebu kmalu seli v novo vilo v soseski Šestine. Kot je sporočila na svojem Instagramovem profilu, je to zadnji božič, ki ga bo preživela v svojem trenutnem stanovanju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zanjo naj bi, kot poročajo mediji iz regije, odštela okoli 1,5 milijona evrov. Bivalni prostor, ki je razdeljen na dva dela, po poročanju portala klix.ba skupno meri 640 kvadratnih metrov.

Prvi del vključuje dvonadstropno stanovanje s tremi spalnicami ter ločeno stanovanje v velikosti 80 kvadratnih metrov z dvema spalnicama. V drugem delu pa so garaža, vinska klet in konoba s kaminom. Po poročanju 24sata.hr pa ima gospodarski del objekta tudi dvigalo.

Del vile, ki je še v gradnji, je pevka s svojimi sledilci in sledilkami delila na Instagramu. Na fotografijah sta pozirali skupaj z mamo. Ob tem je potrdila tudi selitev. "Zadnji božič v tem čudovitem stanovanju, katerega stene se spominjajo velikih noči, božičev, rojstnih dni, veselja, smeha, žalosti in žalovanja. Te stene krasijo najlepše zgodbe, povedane kar za to mizo," je zapisala o svojem penthousu.

severina vila selitev

Kris Jenner objavila fotografijo s partnerjem: 'Videti je starejši od nje'

SORODNI ČLANKI

Severina presenetila s fotografijami, posnetimi na moškem stranišču

Severina ob posnetku mame: Še vedno sem tvoja deklica

Severina s šalo na svoj račun zaradi padca in popolnim premetom vstran

Severina med plesom na odru padla, njena reakcija navdušila oboževalce

Tekmovalki Sanjskega moškega z Niko Kovač in Severino za pravico do varnega splava

Pobudo za varen in dostopen splav predali komisiji, v Bruslju tudi Severina

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Pomislite na njih
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425