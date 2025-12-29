Severina se seli iz stanovanja v luksuzno vilo

Hrvaška zvezdnica Severina se po letih življenja v stanovanju v Zagrebu kmalu seli v novo vilo v soseski Šestine. Kot je sporočila na svojem Instagramovem profilu, je to zadnji božič, ki ga bo preživela v svojem trenutnem stanovanju.

Zanjo naj bi, kot poročajo mediji iz regije, odštela okoli 1,5 milijona evrov. Bivalni prostor, ki je razdeljen na dva dela, po poročanju portala klix.ba skupno meri 640 kvadratnih metrov.

Prvi del vključuje dvonadstropno stanovanje s tremi spalnicami ter ločeno stanovanje v velikosti 80 kvadratnih metrov z dvema spalnicama. V drugem delu pa so garaža, vinska klet in konoba s kaminom. Po poročanju 24sata.hr pa ima gospodarski del objekta tudi dvigalo.

Del vile, ki je še v gradnji, je pevka s svojimi sledilci in sledilkami delila na Instagramu. Na fotografijah sta pozirali skupaj z mamo. Ob tem je potrdila tudi selitev. "Zadnji božič v tem čudovitem stanovanju, katerega stene se spominjajo velikih noči, božičev, rojstnih dni, veselja, smeha, žalosti in žalovanja. Te stene krasijo najlepše zgodbe, povedane kar za to mizo," je zapisala o svojem penthousu.