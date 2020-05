Severina še vedno tiho, Igor s hudomušno objavo zanikal zakonske težave

Hrvaška glasbenica in nekdanji srbski nogometaš naj bi imela, po poročanju hrvaških in srbskih medijev, zakonske težave. Omenjeni mediji o tem ugibajo že nekaj tednov in zvezdnico ter njenega 15 let mlajšega moža spremljajo na vsakem koraku – tako resničnem kot virtualnem.

Potem ko je Severina zapustila Beograd, kjer je karanteno preživljala z možemIgorjem Kojićem in njegovimi starši, so se začele pojavljati novice, da imata zakonca težave. Tako hrvaški kot tudi srbski mediji so natolcevali, da nekaj ni v redu, ter spremljali njune objave na družbenih omrežjih. Čeprav Severina zapisov ne komentira, je tokrat presenetil njen Igor. Na Instagramu je namreč objavil obdelano fotografijo naslovnice srbske revije, na kateri objema Severino, iz grma za njima pa ju opazuje pevkin nekdanji partner in oče njenega otroka Milan Popović. icon-expand Igor in Severina Kojić FOTO: Instagram Za podlago si je izbral pesem Namćor Đorđa Balaševića, ki v besedilu pravi: "Ampak tebe imam rad, to je dejstvo, ti si moja edina ljubezen." S katero je verjetno izkazal ljubezen ženi, pod objavo pa je hudomušno zapisal: "Generalni pokrovitelj mojega zakona, iz zanesljivih gozdnih virov." Komentatorji so ga pri šali podprli, mu izkazali ljubezen in sporočili, naj se ne obremenjuje preveč z objavami ljudi, ki ga ne poznajo.