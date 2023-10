Severina: Sem srečno ločena, zakon je precenjen

"Veste, kaj je skrivnost dobrega koncerta? Skrivnost vsakega pametnega izvajalca so najboljši glasbeniki, kar jih je, menedžer, ki ti masira stopala, in dobri prijatelji," je povedala pevka. V nadaljevanju je komentirala tudi svoje ljubezensko življenje in zdi se, da ni več pripravljena, da bi še kdaj ponovno stopila pred oltar.

Severina in Igor sta imela kar tri poročna slavja. Pevka in nogometaš sta se prvič zaobljubila na intimnem družinskem obredu konec septembra 2015, ko je tudi nastala prvotna objava na Instagramu. Temu je sledilo razkošno slavje s približno 600 gosti v dveh nadstropjih luksuznega hotela v srbski prestolnici. Igor in Severina sta imela zadnjo, tretjo poroko leta 2016 na Zanzibarju. Poročena sta bila slabih šest let, ko sta se sporazumno ločila avgusta pred dvema letoma.