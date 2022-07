Severina spoznala hollywoodske zvezde: od McConaugheyja do Harrelsona.

Poletne počitnice, ki jih številni tuji zvezdniki letos preživljajo pri naših južnih sosedih, so na otoku Vrnik pri Korčuli združile hrvaško pevko Severino in hollywoodska igralca Matthewa McConaugheyja in Woodyja Harrelsona. Za zvezdniškim omizjem restavracije, ki jo je Severina obiskala s sinom in prijateljicami, so sedeli tudi komika Chris Rock in Wanda Sykes, angleški igralec, komik, producent in scenarist Sacha Baron Cohen in raper P. Diddy.

Majhen otok Vrnik, ki leži v neposredni bližini Korčule, je letos še posebej zvezdniško obarvan. Že pretekli teden sta vsak s svojo družbo naše južne sosede obiskala Matthew McConaughey in Woody Harrelson. Igralcema in dolgoletnima prijateljema, ki sta se odločila, da del dopusta preživita skupaj, so se naknadno pridružili tudi komika Chris Rock in Wanda Sykes, angleški igralec, komik, producent in scenarist Sacha Baron Cohen in raper P. Diddy. Zvezdniško zasedbo je po čistem naključju imela priložnost spoznati hrvaška pevka Severina, ki se zadnje dni prav tako mudi na Vrniku. Glasbenica, ki je na oddihu skupaj s sinom in prijateljicami, je ameriške znane obraze spoznala v restavraciji Vrnik Arts Club. Severina je po srečanju na svojem Instagram profilu objavila fotografijo sina Aleksandra, ki se je imel priložnost skupaj s prijatelji fotografirati s Chrisom Rockom in Woodyjem Harrelsonom. Prav slednji je Severininemu sinu podaril tudi svoj avtogram, pevka pa je pod fotografijo na družbenem omrežju priznala, da je sama bolj naklonjena Matthewu McConaugheyju. PREBERI ŠE Severina po daljši prepovedi zopet delila fotografijo sina Hrvaška zvezdnica je poletni oddih s sinom ovekovečila s fotografijo, ki nosi prav poseben pomen. "S sinom uživava na otoku Vrnik," je zapisala pevka, ki je prvič po dolgem času zopet javno delila sinovo fotografijo.