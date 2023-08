Severina spremenila opis poročne fotografije iz leta 2015: Velika napaka

Severina in Igor sta imela kar tri poročna slavja. Pevka in nogometaš sta se prvič zaobljubila na intimnem družinskem obredu konec septembra 2015, ko je tudi nastala prvotna Instagram objava. Temu je sledilo razkošno slavje s približno 600 gosti v dveh nadstropjih luksuznega hotela v srbski prestolnici. Igor in Severina sta imela zadnjo, tretjo poroko leta 2016 na Zanzibarju. Poročena sta bila slabih šest let, ko sta se sporazumno ločila avgusta pred dvema letoma.

Spomnimo, zvezdnica je za Jutarnji list ob ločitvi dejala: "Odločitev, da se tudi uradno ločiva, sva sprejela sporazumno skupaj, nadalje pa tega ne bova več komentirala. V zadnjih 20 mesecih je bila vsa moja pozornost usmerjena v skrbništvo nad sinom. Igor je bil v težkem obdobju mojega življenja čudovit partner in moja opora, zato mu želim samo vse najboljše v življenju. Zavedam se, da sem javna oseba, vendar nisem javna vreča."

Razlog za spremembo opisa osem let stare objave na Instagramu za zdaj ostaja skrivnost.