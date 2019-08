Severina: Tako me nasmeji samo on

"Tako me samo on nasmeje in fotografira, ko ne gledam," je zapisala in pod ključnik oziroma hashtag dodala, da ljubi svojega moža.

Fotografiji sta pri pevkinih oboževalcih poželi veliko navdušenja, zato so se komentarji začeli hitro kopičiti. "Videti si kot srednješolka", "Najlepša si, ko se smejiš", "Leta ti ne morejo do živega", "Boginja" jih je le nekaj od njih.

Severina in Igor sta si novembra leta 2015 izmenjala poročne zaobljube. Skupaj vzgajata sedemletnega sina Aleksandra, ki ga ima pevka iz burne zveze s srbskim podjetnikom Milanom Popovićem.