Severina: Težko mi je, ker sina ne bo na mojem koncertu

47-letna priljubljena pevka bo konec tedna nastopila v Areni Zagreb, v intervjuju za revijo Glorijo pa je razkrila, da ji je najtežje to, da njenega sina ne bo ob njej med nastopom. Aleksandar se je koncerta še posebej veselil, ker bi se ga udeležil skupaj s svojimi sošolci. "Čeprav mojega sina ne bo, bom vseeno nastopila v Zagrebu. Moje misli in čustva pa bodo usmerjena k njemu," je v intervjuju povedala hrvaška zvezdnica.

Na sodišču je sodnica Tea Golub sprejela začasni ukrep in v sodbi zapisali, da bo otrok živel z očetom, ki bo samostojno skrbel za otrokovo zdravje in vzgojo. Po dogovoru naj bi ga Severina videla dvakrat na teden po pet ur in vsak drugi konec tedna, razen če se nekdanja partnerja dogovorita drugače. Fant bo z mamo tako preživel božične in velikonočne praznike, z očetom pa bo preživel pravoslavne praznike.

Nekdanja zakonca sta svoje spore potisnila na stran in se držita sprejetih ukrepov sodišča. Na pevkino žalost, pa mora ta konec tedna preživeti pri očetu.