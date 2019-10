Severina: Učiteljice so mojega sina zaklenile v sobo in mu grozile s pretepom

Hrvaški mediji poročajo o dogodku, ki je zaznamoval današnjo tiskovno konferenco v Zagrebu. Slednja je bila sklicana z namenom Severinine napovedi njene bližajoče se koncertne turneje, a je glasbenica prisotne nagovorila s povsem drugačno vsebino.

Spregovorila je o nasilju, ki ga je bil v osnovni šoli deležen njen sin Aleksandar in s svojo izpovedjo pritegnila pozornost vseh prisotnih medijev.''V Osnovni šoli Matija Gubec, kjer moj sin obiskuje drugi razred, je v petek, 11. oktobra, prišlo do incidenta. Mojemu soprogu, ki sicer redno z menoj prevzame otroka po koncu pouka, tokrat niso dovolili, da ga odpelje iz šole. Učiteljice, zaposlene v omenjeni ustanovi, so mojega sina zaklenile v sobo ter mu zadale fizične in psihične poškodbe. Vse skupaj je trajalo polni dve uri,'' je začela glasbenica in nadaljevala: ''Iz šole me niso poklicali, moj otrok pa po prestani travmi ne želi več obiskovati pouka. Iz tega izhaja, da ne smem biti bolna, čeprav sem šolskemu vodstvu že sporočila, da sem se poškodovala v času plesnih treningov. Mojega sina so učiteljice vlekle za roke, ramena in trebuh ter mu grozile, da ga bodo preteple, če vstane s stola in odide k mojemu soprogu Igorju. Postavile so se pred vrata in mu s svojimi telesi blokirale izhod.''

47-letna pevka je na konferenci razkrila, da je njen nekdanji partner Milan Popović z ravnateljico Osnovne šole sklenil dogovor, da lahko Aleksandra iz šole odpelje izključno ona, čeprav je bil pred tem za to pooblaščen tudi Igor. Ravnateljice na dan, ko je prišlo do incidenta, ni bilo v šoli, poleg primera, ki ga je izpostavila Severina, pa naj bi bila odgovorna tudi za številne druge primere, ki so jih prijavile ostale mame.

Z navedenim incidentom je Severina seznanila tudi center za socialne zadeve v Maksimiru, a je v isti sapi povedala, da je slednji že vrsto let ne obravnava kot mamo, soprogo in osebo, vredno spoštljivega odnosa. Obenem je poudarila, da Popović ni sodeloval pri sinovi vzgoji do njegovega tretjega leta starosti, na sodišču pa naj bi v preteklosti celo izjavil, da je očetova prisotnost do otrokovega prvega leta popolnoma nepomembna.