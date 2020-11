Severina ukradla šov na premieri dokumentarca o škandalih Milana Bandića

Na projekciji dokumentarnega filma o škandalih zagrebškega župana Milana Bandića , ki ga je režiral Dario Juričan , se je pojavila tudi nepričakovana gostja – pevka Severina . Ta je prisotne medije presenetila s svojo udeležbo, saj je niso pričakovali na projekciji dokumentarnega filma o znanem politiku. Severina je na premiero prišla z menedžerjem Tomico Petrovićem. Oblečena je bila v elegantno plisirano obleko ter svetel plašč s krznenim ovratnikom. Največ pozornosti pa je pritegnila njena obrazna maska, na kateri je imela napis 'Vratiće se Valter' (Valter se bo vrnil, op. a.) . To je sicer naslov ene najbolj priljubljenih pesmi skupine Dubioza kolektiv . Hrvaški portal Dnevnik.hr piše, da ni jasno, kaj je želela z masko sporočiti, medtem ko portal Slobodna Dalmacija pojasnjuje ozadje omenjene pesmi. "Društveno angažirana skupina se v pesmi nanaša na Vladimirja Perića Valterja , jugoslovanskega partizanskega komandanta, ki je bil zaradi svojih dejanj razglašen za narodnega heroja Jugoslavije. Umrl je v bojih za osvoboditev Sarajeva," so zapisali na portalu dalmatinskega časopisa.

'Ne le film o Bandiću, ampak o kulturi razumevanja in tolerance do korupcije'

Bandić se je na slovesni premieri filma v nedeljo zvečer pojavil oblečen v modro majico, na kateri je pisalo 'neutruden', kar bo verjetno tudi njegov slogan za župansko kampanjo na hrvaških lokalnih volitvah, ki bodo potekale maja 2021. Na obrazu je imel modro zaščitno masko z obeležji svoje stranke Milan Bandić 365 – Stranka dela in solidarnosti. Bandić je doslej šestkrat zapored zmagal na županskih volitvah v Zagrebu, ki ga vodi že skoraj 20 let. Zagrebški župan je novinarjem dejal, da v demokratičnih državah o živih ljudeh ne pišejo knjig in ne snemajo filmov niti jim ne postavljajo spomenikov. "Ko gre za Bandića, pa je vse mogoče," je dejal. Juričanu je čestital za film, a je tudi dodal, da bi za milijon kun (133.500 evrov), kolikor naj bi stal film, posnel vsaj trikrat boljšega. Opravičil se je, da ne bo ostal na projekciji filma, ker ima druge obveznosti. Bandić je sicer v nedeljo dopolnil 65 let.

"Proti koncu filma postaja jasno, da Kumek ni (samo) film o Bandiću, temveč tudi o nečem občutno večjem. Je film o Bandićevih volivcih – o vseprisotni kulturi razumevanja in tolerance do korupcije na Hrvaškem," je ocenil filmski kritik Jurica Pavičić v Jutarnjem listu.

Med drugim omenja tudi Bandićevo kandidaturo za predsednika države, zaradi katere so ga izključili iz SDP, kot tudi sojenja proti Bandiću. Doslej je bilo proti Bandiću in njegovim sodelavcem vloženih 13 obtožnic, a zaenkrat pravosodnih epilogov še ni bilo.

Bandićev komentar, da bi za ta denar sam posnel boljši film, je na Instagramu komentirala tudi pevka Severina: "Sinoči sem bila na premieri filma Kumek. Čestitam Dariu Juričanu, enemu mojih najljubših in vsekakor najbolj pogumnih režiserjev. Naredil je odlično kriminalko s primesjo tragedije in komedije. V nekem trenutku se je na premieri pojavil tudi glavni lik filma. Norišnica, pa saj to je tako, kot če bi se na premieri filma Boter pojavil Al Capone. Rekel je, da bi on naredil trikrat boljši film. Seveda, če pa je seznanjen s trikrat več stvarmi o sebi. Rekel in pobegnil. Bilo je zelo zabavno, hvala!"

Veliko zanimanje za film in dodatna knjiga s 350 stranmi

Režiser Juričan je dejal, da se je Bandić znova zlagal, ko je govoril o stroških filma, saj so bili za polovico nižji. Povedal je, da so na filmu delali štiri leta in da bi si Bandić film ogledal v priporu, če bi bila Hrvaška pravna država. Ob filmu so objavili tudi knjigo Kumek, ki na 350 straneh podrobneje obravnava domnevne Bandićeve malverzacije, ki jih niso uspeli obdelati v filmu.

Zaradi interesa občinstva je bilo v nedeljo napovedanih več projekcij filma v dveh kinodvoranah. Potem ko so v nedeljo v državi začeli veljati ostrejši ukrepi zaradi covida-19 in so morali dodatno omejiti število gledalcev, pa so organizirali dodatne projekcije, ki so potekale od 9. ure.

Juričan je napovedal, da bo film v hrvaški kino distribuciji decembra. Na nedeljski premieri je bilo tudi več saborskih poslancev opozicijskih strank, so poročali hrvaški mediji. Večina obiskovalcev je film pohvalila.