Severina uspeh slavila s sinom

Posnetek je nastal na večer podelitve hrvaških nagrad Top HR Music Awards, kjer je dobila nagrado za najboljšo koncertno turnejo. 47-letna priljubljena hrvaška pevka je lani ustvarila koncertno turnejo, ki jo je poimenovala The Magic Tour (Čarobna turneja).Glasbene nagrade so podelili v kategorijah najboljša pesem leta, najboljši moški izvajalec leta, najboljša ženska izvajalka leta, najboljša skupina leta, najboljša turneja leta, najbolj prodajani album ...

Po Beogradu,Zagrebuin Splitu je Severinina turneja epilog doživela decembra lani v ljubljanskih Stožicah. Pri šovu so imeli prste vmes tudi Slovenci. Koreografijo za plesne točke sta sestavila priznana slovenska plesalca, Erik Bukovnik in Matic Zadravec, kreacije za nastop je zaupala slovenskemu modnemu oblikovalcuPetru Movrinu, pod režijsko taktirko šova pa se je podpisal priznani režiser Nejc Levstik, ki je med vsemi TV projekti ustvaril tudi slovenski uspešnici Reka ljubezni in Usodno vino.