Severina utišala govorice o ločitvi

V preteklem tednu so številni srbski mediji pisali, da je med Severino in Igorjem Kojićem 'zaškripalo'. Čeprav sta zakonca v približno enakem času, ko je v javnosti odjeknila vest, da se ločujeta, objavljala fotografije s svoje 'afriške poroke' na Zanzibarju pred dvema letoma, so njun zakon številni označili kot propadel.

Razlog naj bi bil, da se Severina ni udeležila koncertnega nastopa Dragana Kojića, Igorjevega očeta, čeprav je bila na njem napovedana kot nastopajoča gostja. Severina se je potem, ko se ni utegnila udeležiti koncerta, opravičila, da je zbolela in da zaradi viroze ni mogla nastopiti na koncertnem odru. Kljub razlagi so številni mediji vztrajali, da naj bi pevka zaradi slabega odnosa z možem preklicala svojo udeležbo na tastovem koncertu, Igor pa naj bi se v tem času celo izselil iz njunega stanovanja.

Medtem ko je bila Severina nekaj dni zavita v molk, se je zdaj odločila utišati vse govorice, zato je na svojem Instagramu objavila novo fotografijo, na kateri se z Igorjem srečno nasmihata v fotografski objektiv. Pod sliko je napisala kratko in jedrnato sporočilo: ''Hakuna Matata,'' kar v prevodu pomeni ''ni problema.'' S tem je dala vedeti, da v njenem zakonu ni težav in da z Igorjem zagotovo ne razmišljata o ločitvi.