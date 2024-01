Severina uživa na Tajskem: Pa kaj, če je zima

Preden si je privoščila oddih, je Severina obiskala tudi naš studio in v odkritem intervjuju spregovorila o imenih, ki jih želi pozabiti, in o svojem zadnjem albumu Sorry, na katerem je samo pet pesmi. Povedala je, zakaj teh pesmi na koncertih ne poje, in spregovorila o življenju pod budnim očesom javnosti. In če je sprva delovala zadržano, se je med intervjujem sprostila in na koncu celo priznala, da morda preveč, da je včasih biti iskren neumno.