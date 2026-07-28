Severina v eni najbolj drznih kreacij do sedaj

"Naj ti niti na misel ne pride, da sem jaz tista prava," je fotografije, na katerih pozira v drzni kreaciji z izrezom na zadnjici, opisala Severina, za katero se zdi, da je sredi snemanja videospota za pesem Bezosjećajna. V črni oprijeti obleki z več izrezi je hrvaška zvezdnica domišljiji pustila le malo prostora, kar so opazili tudi njeni sledilci. Ti so objavo zasuli z emotikoni ognja in rdečih src.
Ne le za delo, pevka je poletne mesece izkoristila tudi za oddih na morju. Na svojem Instagramu, kjer ima več kot milijon sledilcev, je delila več utrinkov z dopusta, kjer ji je družbo delal tudi sin Aleksandar. Estradnica je v poletje vstopila nekoliko lažja. Po treh letih sodne sage je bila namreč oproščena obtožb zaradi vsiljivega vedenja do ravnateljice osnovne šole in nekdanje direktorice Klinike za zaščito otrok. Kljub pevkinemu veselju sodba sicer še ni pravnomočna.
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