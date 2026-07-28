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Tuja scena

Severina v eni najbolj drznih kreacij do sedaj

Zagreb, 28. 07. 2026 11.37 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
E.M.
Severina

54-letna hrvaška glasbena zvezdnica Severina je na družbenem omrežju Instagram presenetila s fotografijami, na katerih ni skrivala svojega telesa. Pevka, ki najverjetneje napoveduje izid novega videospota, je namreč pozirala v eni najbolj drznih kreacij do sedaj, in sicer v obleki z izrezom na zadnjici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Naj ti niti na misel ne pride, da sem jaz tista prava," je fotografije, na katerih pozira v drzni kreaciji z izrezom na zadnjici, opisala Severina, za katero se zdi, da je sredi snemanja videospota za pesem Bezosjećajna. V črni oprijeti obleki z več izrezi je hrvaška zvezdnica domišljiji pustila le malo prostora, kar so opazili tudi njeni sledilci. Ti so objavo zasuli z emotikoni ognja in rdečih src.

Preberi še Severina po sodni sagi na oddihu: Morje bo vse odneslo

Ne le za delo, pevka je poletne mesece izkoristila tudi za oddih na morju. Na svojem Instagramu, kjer ima več kot milijon sledilcev, je delila več utrinkov z dopusta, kjer ji je družbo delal tudi sin Aleksandar. Estradnica je v poletje vstopila nekoliko lažja. Po treh letih sodne sage je bila namreč oproščena obtožb zaradi vsiljivega vedenja do ravnateljice osnovne šole in nekdanje direktorice Klinike za zaščito otrok. Kljub pevkinemu veselju sodba sicer še ni pravnomočna.

severina moda obleka

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manga
28. 07. 2026 12.39
To da lastni sin gleda golo rit lastne matere ni normalno.
Odgovori
0 0
Hugdo1
28. 07. 2026 12.36
Seresvina:D
Odgovori
0 0
FancyFukish
28. 07. 2026 12.29
Čakamo na nov nizkoproračunski film porivanja na starem čamcu
Odgovori
+1
1 0
Martinović
28. 07. 2026 12.27
Je pa rit pojedla vrvico skor kot Milanovega. Svaka čast, kapu dol!
Odgovori
+1
1 0
mamma mia
28. 07. 2026 12.18
To je samo uvod v 2.del filmčka za odrasle.Premiera sledi.
Odgovori
+2
2 0
osservatore
28. 07. 2026 12.16
Tole je mal brez veze, ker smo pričakovali 2. del.
Odgovori
+3
3 0
pingvinislo5
28. 07. 2026 12.09
smo vsi videli že posnetek z jahte, tako da tole ni nič kaj drzno za Severino.
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+5
5 0
periot22
28. 07. 2026 12.01
Nekatere se ne morejo sprijaznit da so stare in se oblačijo neprimerno!
Odgovori
+5
6 1
progresivnidaveknastanovanja
28. 07. 2026 12.12
točno vedo zakaj se tako primerno oblačijo, problem je v tistih ki nosijo balerinke ali krokse, to pa je drugo poglavje. Mlade se lahko samo učijo od nje : ), ne vse, nekatere že obvladajo : )
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+2
2 0
hojladri123
28. 07. 2026 11.59
Ona je svoj maksimum že pokazala 20 let nazaj, od takrat naprej je karkoli ima oblečeno več kot smo že videli...
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+6
6 0
forexxx
28. 07. 2026 11.58
Dobro ji paše. Upam, da postane to moda tudi med ostalimi dekleti.
Odgovori
+5
5 0
Amor Fati
28. 07. 2026 11.49
Od zadi še. Od spredi pa nikakor. Bogi sine, kr mora to trpet.
Odgovori
+3
4 1
Slash
28. 07. 2026 11.48
Kdo je ne bi v ri..
Odgovori
+2
4 2
iziizi
28. 07. 2026 11.44
Bolje je verjetno ko se da to dolj
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0 0
iziizi
28. 07. 2026 11.44
Super ji paše
Odgovori
+2
2 0
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