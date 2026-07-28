Severina v eni najbolj drznih kreacij do sedaj

"Naj ti niti na misel ne pride, da sem jaz tista prava," je fotografije, na katerih pozira v drzni kreaciji z izrezom na zadnjici, opisala Severina, za katero se zdi, da je sredi snemanja videospota za pesem Bezosjećajna. V črni oprijeti obleki z več izrezi je hrvaška zvezdnica domišljiji pustila le malo prostora, kar so opazili tudi njeni sledilci. Ti so objavo zasuli z emotikoni ognja in rdečih src.