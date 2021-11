Severina v maminem objemu: Mama je moje najvarnejše zatočišče

49-letna hrvaška zvezdnica Severina je dala na družbenih omrežjih jasno vedeti, kako ogromno ji pomeni njena mama Ana. "Ta objem je iz mene naredil človeka, te roke so me odele v toplino in nežnost, njeno srce me opogumlja, njena podpora mi nudi varnost … njen odnos pa mi daje dostojanstvo. Mama je moje najvarnejše zatočišče," je priljubljena pevka svoja čustva zlila v zapis na družbenem omrežju Instagram. Zraven pa je objavila tudi štiri fotografije, na katerih se privija k mami v objem, oblečena v rožnato jutranjo haljo.