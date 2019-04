Severina v New Yorku pozirala z 'materjo zmajev'

Severina je s svojimi oboževalci na Instagramu delila poseben utrinek: bila je med prvimi, ki so prejeli vabilo na ogled prvega dela finalne sezone serije Igra prestolov v New Yorku, kjer se je fotografirala z Emilio Clarke, 'materjo zmajev'.

46-letna hrvaška divaSeverina Kojić je na Instagramu razkrila, da se je pred kratkim mudila v New Yorku na ogledu prvega dela finalne sezone priljubljene serije Igra prestolov. Na premiero je prišla v spremstvu možaIgorja Kojića, za priložnost pa je izbrala obleko v zlatem odtenku in pričesko ter ličila v stilu hollywoodske dive. Kojić je ženin glamur pospremil z elegantno sivo obleko in belo srajco.

Severina je bila med prvimi, ki so prejeli vabilo na premiero v New Yorku, kar je z navdušenjem delila v svoji Instagramovi zgodbi. Na dogodku je pobližje spoznala 32-letno Emilio Clarke, ki je v omenjeni seriji nastopila v vlogi lepe Daenerys Targaryen, 'matere zmajev'. Z igralko se je tudi fotografirala in fotografijo objavila na Instagramu, njeni oboževalci pa so med drugim komentirali, da je pevka ''veliko lepša od Clarkove, ki je videti, kot bi bila v resnici ena od Severininih oboževalk.''

46-letnica je pozirala tudi s Sophie Turner, ki se bo kmalu poslovila od 'samskega stanu' in skočila v zakonski jarem z glasbenikom Joejem Jonasom. Turnerjeva je v serijiIgra prestolov prevzela vlogo Sanse Stark.

Fotografijo z dogodka je na svojem Instagramovem profilu objavila tudi Emilia, ki se je slikala s soigralko Nathalie Emmanuelin napisala: ''No, potem smo se malo razživeli ... Ampak vse to zato, ker smo predstavljali prvo epizodo, ki je tako presneto dobra ... Ljudje, ponoreli boste!''