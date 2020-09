Severina v objemu sina: Danes je dan, ko se ustavlja srce

Hrvaška pevka Severina je konec lanskega leta izgubila skrbništvo nad osemletnim sinom Aleksandrom, ki je bil v skrbništvo dodeljen očetu, srbskemu poslovnežu Milanu Popoviću. Prav tako je sodišče določilo ukrep, s katerim je Severini prepovedalo, da Aleksandrove fotografije objavlja na družabnih omrežjih. Tako je Severina ob začetku novega šolskega leta namesto fotografije svojega sina lahko objavila le Aleksandrovo risbo.

48-letna pevka pa je zdaj svojo stisko matere, ki je ločena od svojega sina, zlila na Instagramu."Nič ne boli bolj od trpljenja za otrokom. To je želela narava. In dala nam je moč. Da se borimo, zdržimo. In borila se bom. V tej agoniji je tisto, kar najbolj peče kot nenehna žerjavica v želodcu, krivica, saj kot da je nihče ne sliši in ne vidi. Verjemite, včasih tudi najmočnejše srce težko zdrži in neprestano bije. In vsak utrip pusti eno brazgotino. In tako je že 10 mesecev. Danes je dan, ko se srce ustavlja. Popolnih 10 mesecev je od "začasnega ukrepa", s katerim so mi odvzeli otroka. Ta "začasni ukrep" je določal, da moj otrok lahko pri meni prespi dvakrat na mesec. Da ga lahko med delovnim tednom vidim 10 ur in vsak drugi vikend, ki se začne v soboto ob 10. uri. In tako je že 10 mesecev. 'Začasno.' Občutek je, kot da vašega najbolj glasnega kričanja nihče ne sliši. Ali ne želi slišati. Ampak jutri je nov dan," je svoj zapis končala s kančkom upanja. Zraven je objavila kratek video, na katerem jo sin objema in skupaj pljujeta po morju. Video je podložila tudi z glasbeno podlago, in sicer je izbrala legendarno pesem iz uspešnice Titanik My Heart Will Go On.