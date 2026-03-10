Naslovnica
Tuja scena

Severina v svojem 'PIT stopu': Tako hitro se menjajo gume v F1

Sisak, 10. 03. 2026 13.01

K.A.
severina

Če je okoli tebe dobra ekipa, ki zna dobro sodelovati, se lahko na odru kar med eno od pesmi preobuješ v le nekaj sekundah. Nekako tako, kot je videti, ko se dirkalnik formule 1 ustavi v garaži in mu dobro utečena ekipa mehanikov v manj kot petih sekundah zamenja gume. Tako se je na nedavnem koncertu ob dnevu žena počutila tudi Severina.

Pretekli vikend so v dirkaških garažah formule 1 že opravili s prvimi dirkami, posledično pa tudi s prvimi, ekspresno hitrimi menjavami gum, s katerimi utečene ekipe mehanikov vedno navdušujejo. Kaj pomeni, če imaš za sabo dobro ekipo, ki poskrbi, da se v le nekaj sekundah lahko z novo obutvijo vrneš nazaj na stezo ali natančneje na oder, pa se zaveda tudi Severina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljena zvezdnica je med svojim nedavnim koncertom, ki je potekal 8. marca, pokazala, da so tudi njeni 'mehaniki' dobro naoljeni. Med eno od pesmi je namreč prišla do stopnic, ki vodijo na oder, tam pa jo je že čakala ekipa, ki ji je pomagala preobuti visoke škornje v nekoliko nižje gležnarje, s katerimi se je nato poskočno vrnila na oder. Svoj postanek v 'PIT stopu' je delila tudi na družbenih omrežjih.

Pevka je na Instagram Storyju najprej objavila posnetek, kako so omenjeno dejanje z ekipo povadili v zaodrju, nato pa še kako so vse skupaj izvedli med koncertom. Ob videu je pripisala, da gre za menjavo gum, ki so jo najboljši mehaniki ob postanku dirkalnika v garaži sposobni opraviti v manj kot dveh sekundah. "Na delu je 20 mehanikov, ki točno vedo, kaj morajo storiti v določenem trenutku. Rekord menjave pnevmatik je dolgo držal Red Bull (1,82 sekunde), zdaj pa ga ima od leta 2023 v lasti McLaren (1,80 sekunde)," je z opisom še podučila svoje sledilce zvezdnica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvatica, ki očitno tudi sama rada spremlja dirke najhitrejših dirkačev na svetu, je v Sisku nastopila ob dnevu žena. Dogodek je zato posvetila vsem ženskam, eno od pesmi, priljubljeno Dalmatinko, pa je, tako kot že enkrat prej, zapela posebej za svojo mamo. Na ekranu za njo se je ob prepevanju znova predvajal video njene mame Ane Vučković, s katero ima pevka izjemno lep odnos.

Preberi še Severina ob posnetku mame: Še vedno sem tvoja deklica

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

