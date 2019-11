Severina ve, kdo je objavil razvpiti posnetek: Izvedela sem lani

Hrvaška pevka Severina je za srbski medij Novosti spregovorila o 'slavnem' posnetku, ki jo je zaznamoval leta 2004. Zdaj pravi, da ve, kdo ga je objavil. Objava posnetka sicer ni vplivala na njeno priljubljenost ali na naklonjenost njenih oboževalcev.

"Življenje na splošno kaznuje vse nas. Nekatere pošteno, nekatere nepošteno. S časom sem se uspela pobrati od vseh stvari, ki so se mi takrat zgodile. To je bilo zelo grdo, da je nekdo naredil tako zlobno stvar. Vem, kdo je to naredil, izvedela sem lani,"je za srbski medij Novosti o objavi eksplicitnega videa nje in podjetnika Milana Lučića povedala Severina.

Severina naj bi lansko leto izvedela, kdo je objavil sporni video pred 15. leti. FOTO: Miro Majcen

Pevka je povedala tudi, da ji je v tistem času zelo pomagal pokojni Arsen Dedić. "Ko enkrat preživiš javno sramotenje, potem se, hočeš ali nočeš, nekako naučiš s tem soočiti. V nekem trenutku me je poklical Arsen, ker sva bila dobra prijatelja, in rekel: 'Kolegica, slišim, da se izdali nekakšen film, ampak, da v njem ni nikakršne glasbe, zato predlagam samega sebe, saj sem med drugim tudi filmski skladatelj.' To je bilo zelo lepo od njega," je povedala Severina in dodala, da ji je bilo všeč, da se je vseeno uspel pošaliti na ta račun, v časih, ko ji res ni bilo lahko.

Pred prvim intervjujem jo je novinar potolažil z besedami: "Nasmej se, nihče ni umrl." FOTO: Miro Majcen