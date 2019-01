Severina z družino na Maldivih dočakala novo leto

Priljubljena hrvaška pevka Severina je novoletne praznike preživela na toplem. Z možem Igorjem Kojićem in sinom Aleksandrom so najdaljšo noč preživeli na rajskih Maldivih, od koder so objavili kar nekaj fotografij s silvestrovanja.

Hrvaška pevka Severina tokrat novega leta ni dočakala na koncertnem odru nekje na prostem, ampak si je vzela čas zase in za družino. Severina in njen sin Aleksander ter pevkin mož Igor Kojić so hladne zimske temperature zamenjali za tople kraje. Odpotovali so na Maldive, kjer so tudi pričakali najdaljšo noč v letu 2018.

Severina je na Instagramu objavila kar nekaj fotografij, med drugim tudi eno, s katero se je poslovila od starega leta. Ob njej je skromno zapisala: ''Na svidenje 2018.'' Ker je Severina pred dnevi najprej objavila fotografijo, na kateri je njen sin in na to še eno, na kateri na plaži pozira v belih kopalkah, so se spet pojavile govorice, da imata z možem zakonske težave. Ampak te je zdaj znova zatrla, saj je na najnovejših fotografijah zraven tudi njen mož.

Kot lahko vidimo, je Severina na najdaljšo noč v letu nosila dolgo rožnato obleko z všitim bleščečim srcem. Njen mož je nosil belo srajco z vzorcem in klobuk, pevkin sinček pa navadno belo srajco ter tudi klobuk. 46-letnica seveda ni pozabila na oboževalce na družbenih omrežjih. S sproščeno in zabavno fotografijo, na kateri vsi trije pozirajo v vodi in z božičnimi kapami na glavi, jim je poleg zdravja in ljubezni zaželela, da se v novem letu vrnejo v otroštvo, ko so bili še naivni in nepokvarjeni. Med drugim je še dodala: ''Želim vam, da nikoli ne bi občutili bolečine in da vas nikoli nihče ne prizadene. Ne dovolite, da vas vodijo ljudje, denar in preteklost.''