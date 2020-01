Severina z objavljenim videoposnetkom nasmejala svoje oboževalce

''Yout Can't Sit With Us (Ne moreš sedeti z nami),''je pod svojo nedavno objavo zapisala Severina, ki je z zabavnim videoposnetkom nasmejala številne oboževalce. Ti so ji namenili komentarje, kot denimo:''Hvala ti, to je vrhunsko,'' ''Tako to počnejo goske,'' ''Hahahah, neverjetno, hvala, ker si to delila z nami,'' ''Ko se nekje pojavi Severina, vedno žari in 'zažiga', ob tokratni objavi pa se zvijamo od smeha.''V posnetku lahko vidimo, da se je glasbenica želela približati skupini gosk, ki pa nad njeno bližino niso bile pretirano navdušene. Objavila je tudi dve novi fotografiji, vsi utrinki pa so bili posneti med družinskim dopustovanjem v Grčiji. Na eni od fotografij lahko vidimo, da sta se njej in njenemu soporogu Igorju Kojiću pridružila tudi Igorjeva starša Dragan in Olja Kojić, prisotni pa sta bili tudi dve prijateljici.