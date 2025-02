Severina z objavo skupne fotografije čestitala sinu za rojstni dan

Severina je na družbenem omrežju delila čustveno objavo, ki jo je posvetila sinu Aleksandru , ki je dopolnil 13 let. Zapisala je, da ima veliko srečo, da živi s čudovitim fantom, na katerega je zelo ponosna. Ob tem je pripisala, da leta hitro minevajo, svojemu sinu pa želi predvsem to, da je srečen.

"13 let sem imela veliko srečo živeti s čudovito osebo, zdaj že - fantom. Pametnim, modrim, morda preveč modrim za svoja leta ... In iskrenim fantom. Na vse, kar počne, je lahko ponosen, jaz pa skupaj z njim. Včasih skupaj gledava zvezde, drugič bereva. Tako hitro odraščajo, da ne utegnem niti reči: Kjer koli hodiš, samo bodi dober človek in bodi srečen. Samo bodi srečen. In vse najboljše za rojstni dan, moj dragi sin," je pripisala ob skupni fotografiji, ki je nastala na Maldivih.