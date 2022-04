Severina za 50. rojstni dan priredila nepozabno zabavo

V zagrebškem nočnem klubu je Severina praznovala svoj 50. rojstni dan, na zabavo pa je povabila veliko svojih prijateljev, med katerimi je bilo kar nekaj hrvaških zvezdnikov. Po rdeči preprogi se je prva sprehodila gostiteljica, po 20. uri zvečer pa so začeli prihajati njeni prijatelji in sorodniki. Pevka se je za svojo veliko abrahamovsko noč odločila za glamurozno črno obleko znamke Balenciaga, ki po navedbah hrvaških medijev stane okoli 1800 evrov.

Nekateri gostje so na željo gostiteljice tudi zapeli. Eden takšnih je bil tudi Marko Tolja, ki ga je Severina prosila, ali lahko občinstvo na začetku ogreje s pesmimi večnega Franka Sinatre. "Sevka me je prosila, ali lahko pridem malo zapet, od Sinatre naprej ... Naj bo mirna in srečna s čim manj zlobnimi ljudmi okoli sebe. Verjamem, da bo to zabava leta," je za portal 24Sata povedal Marko Tolja, ki je zabavo odprl s klasiko Fly Me to the Moon.

Plesni podij je prva zavzela prav Severina, k plesu pa je povabila svojega dolgoletnega prijatelja, modnega kritika Nenada Korkuta: "Seve je zame naša Marylin, najino prijateljstvo je močno in dolgotrajno. Ona je še naprej mlada, no, jaz pa sem se malo postaral. Naj nadaljuje svojo zgodbo, kot jo je pisala do zdaj ..."