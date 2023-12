Severina zanikala, da je v zvezi s Srbom: Nimam nič z njim

Hrvaška pevka Severina se je spoprijela z govoricami, da je v zvezi s Srbom Filipom Miletićem in te neposredno zanikala v oddaji Superstar, kjer sodeluje kot članica žirije. Povedala je, da nista v zvezi, se pa že dolgo poznata in sta prijatelja ter sodelavca, saj je tudi Miletić član žirije.

Severina in Igor sta imela kar tri poročna slavja. Pevka in nogometaš sta se prvič zaobljubila na intimnem družinskem obredu konec septembra 2015, ko je tudi nastala prvotna objava na Instagramu. Temu je sledilo razkošno slavje s približno 600 gosti v dveh nadstropjih luksuznega hotela v srbski prestolnici. Igor in Severina sta imela zadnjo, tretjo poroko leta 2016 na Zanzibarju. Poročena sta bila slabih šest let, ko sta se sporazumno ločila avgusta pred dvema letoma.