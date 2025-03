Severina zapela z oboževalcem, ki je pritekel na oder in zaplesal

Na družbenem omrežju se širi posnetek s koncerta hrvaške pevke Severine, na katerem na oder priteče mlajši moški in začne plesati. Njeni varnostniki so se takoj odzvali in ga želeli odstraniti, a jim je zvezdnica to preprečila, saj je po krajšem opazovanju ugotovila, da dobro pleše, zato je pesem odpela kar v njegovi družbi.

Na TikToku je zakrožil posnetek s Severininega koncerta v Karlovcu, nastal pa je v trenutku, ko je na oder pritekel moški in zaplesal z njo. Varnostniki so se takoj odzvali in ga poskušali odstraniti z odra, a jim je Severina to preprečila. Pevka je v mikrofon dejala, naj ga pustijo, ker je odličen, oni pa so naredili tako, kot je rekla.

Moški je tako z njo ostal na odru do konca pesmi in plesal, Severina pa je pela naprej in se po odru gibala okoli njega. Občinstvo je bilo nad njeno potezo navdušeno, kmalu pa se je izkazalo, da gre za Lea Pavlačića, ki ga je hrvaška javnost spoznala v šovu X Factor leta 2015 in nastopa pod umetniškim imenom Leone Pavlashian. Takrat je nastopil v čevljih z visokimi petami, občinstvo pa ga je takoj vzljubilo.