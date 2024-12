Severina zaradi tragedije v Zagrebu odpovedala koncerta v Sloveniji

Omenjen dogodek je hrvaško zvezdnico tako pretresel, da se je odločila, da v prihajajočih prazničnih dneh ne bo nastopila v Sloveniji, kot je to storila v preteklih letih. "Združuje nas ista kri, ista pesem in ista bolečina. Žalovanje za otrokom je največja bolečina," je nadaljevala svoj zapis in se svojim oboževalcem opravičila, da odpoveduje današnji koncert v Kopru in jutrišnji v Celju. "Verjamem, da me boste razumeli tako kot starši kot tudi kot ljudje, ki živijo ali na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori ali Makedoniji," je dopisala in dodala, da bo nove datume koncertov sporočila v kratkem.