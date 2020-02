Severina 'zavaja' z objavo stare fotografije

Priljubljena pevka Severinaje pred dnevi s svojo nepričakovano potezo, ko je z Instagrama odstranila možev priimek Kojić, presenetila oboževalce, ki so bili zaradi tega v skrbeh za pevkin zakon.

Hrvatica se je danes spet oglasila na priljubljenem omrežju in objavila fotografijo, na kateri so se ji za mizo pridružili mož Igor Kojić, tast Dragan Kojić Keba in tašča Olja. Zraven objavljenega družinskega selfija je zapisala: "Povsem običajen ponedeljek," zraven pa pripisala tudi hashtag oziroma ključnik: 'čas za družino'.