Severina zavrnila vlogo v seriji Igra prestolov

V Sloveniji se je pred kratkim mudila priljubljena hrvaška glasbenica Severina Kojić, s katero smo v enem izmed ljubljanskih hotelov ob kavi poklepetali o njenem novem albumu, odnosu do družbenih omrežij, prijateljevanju s slovenskim podjetnikom Jocom Pečečnikom in udeležbi na premiernem predvajanju prve epizode finalne sezone serije Igra prestolov. Izvedeli smo, da je od znanke, ki je bila del produkcijske ekipe, prejela prav posebno vabilo. Razkrila nam je tudi, čigava oboževalka je ona sama in komu je zato zalučala celo svoj klobuk. Slednjega žal ni utegnila osebno spoznati, čeprav se ji je za to pred časom ponudila priložnost.

In medtem, ko svojega 'vzornika' Brucea Springsteenani spoznala v živo, pa je v spremstvu soprogaIgorja Kojića od blizu spoznala junake priljubljene ameriške serijeIgra prestolovter se z nekaterimi izmed njih tudi fotografirala. Zanimalo nas je, ali se je nad serijo in igralci navdušila že na samem začetku, ob tem pa nam je razkrila tudi, kakšen je njen odnos do stvari, ki so sicer pri širši množici izjemno priljubljene.

Kot nam je razkrila, serije ni spremljala od samega začetka, saj je stvari, za katerimi 'nori' svetovna javnost, ne pritegnejo na prvo žogo. Toliko bolj zanimivo je torej dejstvo, da je bila prisotna na newyorški premieri ene najbolj priljubljenih serij vseh časov.

V času premiere si pravzaprav snemala svoj videospot v New Yorku. Kako si torej na koncu pristala na premieri? Hči moje zelo dobre prijateljice je delala kot stilistka igralske zasedbe. Moja znanka je bila del produkcijske ekipe in me je v preteklosti že večkrat poklicala in povabila k sodelovanju pri filmu – v zadnji sezoni mi je ponudila celo nekaj več kot vlogo statistke, a sem jo morala zaradi časovne stiske zavrniti.

Za kaj takšnega, kot je sodelovanje pri Igri prestolov, si človek enostavno 'mora' vzeti čas ... (Smeh) Ja, dobro ... Spet nisem tako velika oboževalka, da bi mi vloga toliko pomenila ... Že sama priložnost, da sem se lahko družila z njimi na premieri, je bila super izkušnja. Priznati pa moram, da so mi bili kot zasedba, ekipa, zelo všeč. Spominjali so me na mojo ekipo, ko smo snemali pesem Dobrodošao u klub – takšna zagnanost ... Ko vidiš, da nekdo res živi za svoje delo in mu je v celoti predan. Serija je bila zasluženo uspešnica. Dobro ti gre glasbena kariera, igra pa ti je ravno tako blizu. Film Zadnji Srb na Hrvaškem (Poslednji Srbin u Hrvatskoj) – super zadeva ... (Smeh) Da, no v bistvu ... Slovenci so v tem filmu potegnili 'krajšo'. Ampak samo v filmu (smeh). V filmu imaš vlogo predstavnice zombijev za 'človekove' pravice ... Da, borim se za pravice zombijev. Zgodba je res zanimiva ... Osvetljuje tudi nekatera vprašanja, ki že dolgo burijo duhove – o skrivnih organizacijah in močnih voditeljih iz ozadja, ki naj bi v resnici držali v rokah vse niti svetovnega reda. Govori tudi o vlogi Američanov. Scenarija vam ne bom zaupala v celoti, film si enostavno morate ogledati. Lahko pa razkrijem, da ima vlogo negativnega lika ravno Slovenka.

