Severina že v počitniškem razpoloženju: Z nečakinjo sta se odpravili na križarjenje

"Na to čudovito potovanje oziroma križarjenje smo krenili iz Barcelone na prečudoviti križarki, a več o tem jutri," je na družbenem omrežju ob fotografijah in video posnetkih, ki so nastale v katalonski prestolnici, zapisala Severina, ki je pozirala pred znamenitimi stavbami, delila zanimive fotografije iz muzejev in celo objavila fotografijo s kapitanom križarke. Pred kratkim je objavila tudi fotografije iz Italije.

Z Mio sta si ogledali Portofino, Sieno in Genovo, kjer sta obiskali hišo, v kateri je živel Krištof Kolumb. "Sladko je nič ne početi," je zapisala 53-letna pevka. Mia je hči Severinine sestre Marijane in je med študijem v Zagrebu celo živela pri svoji teti. Čeprav se je s sestro pred tremi leti močno sprla, pa sta si z nečakinjo ostali blizu in v dobrem odnosu. Do incidenta je prišlo v družinskem stanovanju, kjer živi njihova mati. Prišlo je tudi do telesnih poškodb.