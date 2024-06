Severina znova dokazala, da ima veliko srce: Maturantki bo podarila obleko

"Z mojo Matijo Vuico se pogovarjava o tem, da so okoli naju vedno tiste pridne, skromne punce, bodoče maturantke, ki bi si zaslužile zablesteti na maturantskem plesu, pa si ne morejo privoščiti svoje prve posebne obleke," je na družbenih omrežjih zapisala Severina in dodala: "Tista obleka je pomembna, saj se v njenem življenjskem obdobju konča šolanje in začne novo poglavje, ki je negotovo in vznemirljivo." Hrvatica je poleg opisa objavila več fotografij, na katerih pozira v kreaciji 66-letne oblikovalke in dopisala, da si želi pomagati mladim dekletom do uresničitve svojih sanj. "Želim pomagati, saj je to moja dolžnost, da naredim nekaj, da bo nekdo srečen," je še zapisala ob tem.