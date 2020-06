Severina znova v težavah: nova kazenska prijava

Milan Popović in Severina Kojić se še vedno prepirata, pri katerem staršu bo živel njun otrok. Lani novembra je sodišče izdalo pravnomočno razsodbo, ki navaja, da bo deček živel pri očetu, medtem ko ga bo mati videla le v času vnaprej dogovorjenih terminov. Tokrat je znova prišlo do spora glede predaje otroka. Kazensko prijavo je potrdila tudi splitska policija.

48-letno pevko je doletela še ena kazenska ovadba, so hrvaški mediji izvedeli od splitske policije. Razlog prijave je tokrat to, da priljubljena pevka otroka ni predala skrbniku, bivšemu partnerju Milanu Popoviću. Severina in Milan bitko glede skrbništva bijeta že nekaj časa, najbolj odmevna pa je bila odločitev sodišča, da bo deček večino časa pri očetu, mama pa bo v njegovi družbi lahko preživela le 88 ur na mesec.

icon-expand Severina se z nekdanjim partnerjem glede skrbništva nad sinom nikakor ne more dogovoriti. FOTO: Instagram

''V povezavi z vašo telefonsko poizvedbo, vas lahko obvestimo, da so informacije glede kazenske prijave pravilne. V naše službene prostore je danes vstopil moški, ki je vložil kazensko ovadbo zaradi razloga, ki ste ga navedli. Vsa zbrana dokumentacija in pisni dokumenti ter kazenske ovadbe bodo predloženi v nadaljnji postopek pristojnemu občinskemu državnemu pravobranilstvu v Splitu, specializiranem za otroke in mladino ter v obvestilo pristojnemu centru za socialno varstvo,'' so za portal 24Sata povedali v splitski policiji.

icon-expand Severina in Milan Popović, ko sta bila še v srečni zvezi. FOTO: Profimedia