Severini ponovno deljeno skrbništvo nad sinom

Županijsko sodišče v Splitu je 6. januarja na seji ponovilo svojo prejšnjo pravnomočno odločbo, po kateri sta oče in mati dolžna "sporazumno in enakopravno opravljati starševsko skrb", poroča Net.hr. Severina je tako znova dobila polovično skrbništvo nad 12-letnim sinom Aleksandrom .

"Nisem pričakovala, da bo splitsko županijsko sodišče tako hitro sprejelo novo odločitev, saj je bilo doslej v mojem primeru, torej v primeru mojega otroka, vse počasno, polno krivic in korupcije. Splitsko sodišče je spet izdalo sodbo kot leta 2021, ki je pol-pol, še dobro, da so se k temu vrnili, vse je bolje kot dvakrat na teden po štiri ure, a ne bom se ustavila pri tem. Šla bom do konca, prosila bom za neodvisno skrbništvo in se bom zagotovo še naprej borila za vse ženske, torej njihove otroke, s katerimi se sistem igra, žrtve sistema in institucij, 'močne in nemočne ženske'. Mimogrede, v naši hiši je veliko praznovanje," je zapisala v izjavi za Danas.hr.