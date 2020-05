Severini sodišče dodelilo novo kazen zaradi objave fotografije sina

Že pred časom je zagrebško sodišče odredilo, da pevka na svoja družbena omrežja ne sme objavljati videoposnetkov in fotografij svojega osemletnega sina Aleksandra. Pred kratkim je Severina odredbo prekršila in dobila kazen. To pa niso edine težave, ki naj bi pevko pestile – kot pišejo hrvaški in srbski mediji, naj bi v zakonu z Igorjem škripalo.

Po pisanju srbskih medijev naj bi bila Severina in njen 16 let mlajši mož Igor Kojić tik pred ločitvijo. Sicer, kot so izvedeli na portalu 24Sata, do zagrebškega sodišča vloga za ločitev še ni prispela in o tem ne vedo nič.

Severina in Igor sta se poročila leta 2015. FOTO: Profimedia

Splitska pevka je karanteno zadnje dva meseca preživela v Beogradu, kamor se je marca odpravila, da bi videla sina, ki je bil pri očetu Aleksandru Popoviću, kasneje pa so se meje zaprle in Severina je bila primorana ostati pri moževi družini. Menda naj bi se v času karantene stvari zaostrile. Severina je morala odpovedati več deset koncertov zaradi koronavirusa, kar pomeni velik upad dohodka. "Igor se je od začetka zveze navadil, da je Severina tista, ki domov nosi denar, da služi s svojimi nastopi. Ko se je začela pandemija, je Severina nehala nastopati, tako kot vsi pevci. Ker ima veliko kazni, ki jih mora še poravnati in ker mora plačevati sprotne življenjske stroške, je morala 'zapreti pipo'," je za srbske medije povedal neimenovani vir blizu paru in dodal, je Igorja to močno pretreslo.

No, v času pandemije pa naj bi si Severina nakopala še eno kazen. Vložila je namreč pritožbo na odredbo, da ne sme objavljati fotografij svojega sina Aleksandra na svojih družbenih omrežjih. Odredba, ki sega v julij 2019, je takrat narekovala, da mora izbrisati tudi vse prehodno objavljene fotografije in posnetke. Severina se je na odredbo požvižgala in vsake toliko časa vseeno objavila fotografijo osemletnika, kar je prineslo nove kazni. Tak prekršek stane okoli 650 evrov, če bi se večkrat 'spozabila', pa bi bila vsaka naslednja objava še dražja. Pevka je sina na svojem Instagramu od julija 2019 do maja 2020 objavila kar nekajkrat, torej se je nabralo kar nekaj denarnih kazni. Igorju naj ne bi bilo po godu, da je Severina postala bolj varčna kot pred pandemijo.

Zaradi pandemije ima upad dohodka, kdaj bo spet lahko imela kakšen koncert, ni znano. FOTO: Jani Ugrin