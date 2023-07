Severinin nekdanji spet samski: 'Ni dolgo trpel'

"Igor in Teodora sta se pred nekaj tedni razšla. Kot poročajo srbski mediji, je bila pobudnica Teodora, ki je ugotovila, da Igor sploh ni zanjo. To so ji govorile vse prijateljice, a ona je bila res zaljubljena vanj. Čez čas pa so se začela nesoglasja in ugotovila je, da si Igor ne želi resne zveze in da takšna zveza ni zanjo. Vse skupaj jo je začelo dušiti. Pojasnila mu je, da je za zdaj najbolje, da si vzameta čas zase. Igorju ni bilo prav, a se je strinjal z njeno odločitvijo. Ni dolgo trpel, z družbo se že nekaj časa zelo intenzivno druži in se zabava. Zelo je sproščen in mislim, da ne bi smelo nikogar presenetiti, če si kmalu najde novo dekle," je vir povedal za srbski portal Kurir.

Razhod z Igorjem pa je potrdila tudi Teodora sama in k temu pristavila: "Preprosto, nisva se ujela. Z leti sem se naučila, da ne izgubljam časa z ljudmi in odnosi, ki mi ne ustrezajo. Odhajam brez spora in Igorju želim vse najboljše."