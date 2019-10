Severinin mož bo moral plačati kazen, ker je objavil fotografijo njenega sina

Kot kaže, je vzelo sodišče zahtevoMilana Popovića, da tako Severina kot njen soprog Igor Kojić prenehata z objavljanjem fotografij njegovega sina Aleksandra, zelo resno. Spomnimo, Severina in Milan sta bila v razmerju od leta 2010 do 2012, v vmesnem času pa se jima je rodil sin Aleksander, okoli katerega nekdanja partnerja še vedno bijeta sodne bitke.

Kot kaže, se Severininin mlajši soprog Igor ne zmeni za Milanove grožnje in prepovedi: na svojem uradnem Instagram profilu je namreč pred dnevi delil fotografijo, posneto ob sprehodu po mestu, na kateri je v tako imenovan 'sebek' ozirkoma 'selfie' zajel sebe, svojo soprogo, svojega očeta Dragana Kojića 'Kebo' in malega Aleksandra. Fotografijo je pospremil z opisom ''Družinski dan,'' a kot kaže, bo moral zaradi tega zdaj zdaj seči v žep. Tuji mediji namreč poročajo, da mu je sodišče izreklo kazen v višini približno 430 evrov, ki jo bo moral poravnati, čeprav je na sliki viden le delček Aleksandrove glave – njegovo in Severinino pritožbo je namreč dubrovniško sodišče že zavrnilo.