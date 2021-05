Severinin nekdanji izbranec Milan Popović: V požaru je zgorela tudi moja jahta

Milan Popović je v telefonskem pogovoru za 24sata na kratko potrdil, da je v požaru v marini Kaštela zgorela tudi njegova jahta.

''Ja, tudi moja jahta je zgorela,'' je dogodek komentiral srbski poslovnež Milan Popović, ki ima z nekdanjo partnerico, pevko Severina, sina Aleksandra.

Kot je znano, je zagorelo sinoči okoli 20. ure na eni od jaht, ko so vrvi, s katerimi je bila privezana, zgorele, pa se je plovilo začelo premikati, ogenj pa se je razširil na še štiri jahte na različnih lokacijah v marini. Poleg petih plovil, ki so zgorela, pa naj bi bilo še več takšnih, ki so poškodovana. Po nekaterih ocenah vsaj 18.