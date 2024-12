Severinin nekdanji mož v zvezi s 15 let mlajšo Ano

Po poročanju srbskih medijev, je 37-letnik našel srečo v ljubezni z dekletom, ki prihaja iz Zagreba, od njega pa je mlajša kar 15 let. A kot so dokazali že mnogi znani in neznani pari, ljubezen ne gleda na razliko v letih, med Igorjem in Ano pa trenutno gori vroč ogenj ljubezni. "Spoznala sta se v Zagrebu, kamor je Igor pogosto zahajal zaradi številnih prijateljev. Združil ju je skupni znanec, Ani pa je takoj padel v oči zaradi privlačnega videza. Ona je precej mlajša od njega, kar pa ga po burnem in medijsko odmevnem zakonu s Severino prav nič ne moti," je zaupal vir.