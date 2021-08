Severinin odvetnik potrdil: dobila je deljeno skrbništvo nad sinom

Severinin odvetnik Mate Matić je za Dnevnik.hr potrdil namigovanja, da je hrvaška pevka Severina ponovno dobila skrbništvo nad svojim sinom: "Okrožno sodišče v Splitu se je odločilo, da otroka vrne Severini. Določilo je, da bo otrok polovico časa preživel z mamo, polovico pa z očetom, torej bosta imela skupno skrbništvo nad otrokom. Ali se bosta starša strinjala ali bo podrobnosti določilo sodišče, bomo še videli." V nadaljevanju je dodal, da sicer bitke še ni konec, saj se bo v prihodnje boril, da bo Severina nad Aleksandrom dobila polno skrbništvo.

"Odločitve nisem videl, ampak je vsekakor to to. To je bil del naše zahteve, da imata mati in oče enakovredno skrbništvo ter da je otrokovo prebivališče pri materi," je za hrvaški medij povedal Matić.

Aleksander že od leta 2019 živi pri očetu Milanu Popoviću, saj je tako v začasnem ukrepu določilo sodišče. Severina je ta sklep želela izpodbiti, saj je določal, da lahko sina obiskuje zgolj dvakrat na teden in vsak drugi vikend, prav tako pa med poletnimi, zimskimi in drugimi počitnicami, poroča Dnevnik.hr.

Severina je namigovanja, da je nad sinom ponovno dobila skrbništvo sprožila kar sama, ko je pretekli vikend na nastopu v Črni gori občinstvu dejala: "Ne morem vam še povedati, kaj se dogaja, a otrok se je vrnil domov. To ste prvi izvedeli, saj ni še nikjer objavljeno. Hvala za podporo. Pojmo skupaj z veseljem!"