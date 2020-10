Severinin tast o njenem odnosu z Igorjem: Ne vem, kje sta

Sosedje družine Kojić Severine v Beogradu in pri Kojićevih doma niso videli že, odkar je po karanteni zapustila srbsko prestolnico in odšla v Zagreb. In prav v tistem trenutku, ko so po Severini spraševali sosede, so imeli novinarji omenjenega portala srečo. Iz hiše je s psom prišel Dragan Kojić - Keba, Igorjev oče. Vprašali so ga, kaj se dogaja. Ta jim je, sicer vidno nerazpoložen, odgovoril: "Ne vem, kje sta, niti v kakšnem odnosu sta trenutno. Oba sta odrasla človeka, verjetno vesta, kaj je prav in kaj ne. To sta vedno znala presoditi. Po drugi strani pa: karkoli delata, delata drug drugemu in samemu sebi." Kaj je s tem mislil, ni znano, a zdi se, da je Dragan potrdil, da v odnosu med hrvaško pevko in 15 let mlajšim možem nekaj ni v redu.